Basta Natali di guerra in Ucraina…l’opinione di Rita Faletti

Il pericolo rappresentato dalla Russia di Putin è percepito dagli stati europei con un’inquietudine che è inversamente proporzionale alla loro distanza da quel paese e direttamente al carico di sofferenze subite sotto il regime comunista. Per chi vive a Madrid, la guerra in Ucraina fa lo stesso effetto di un tornado in Oklahoma; per un finlandese un estone un polacco o un moldavo, i droni che piovono sulle città ucraine ricordano loro di cosa sia stata capace la Russia quando si chiamava Urss, tant’è che nelle ex repubbliche sovietiche i due nomi sono usati come sinonimi. Avere un vicino così ingombrante e spietato è il motivo per cui i paesi dell’est Europa si stanno attrezzando nell’eventualità di trovarsi costretti a difendersi dalla zampata dell’orso. Già i precedenti del 2008 e del 2014, serviti al Cremlino per testare l’Europa, da quegli stessi paesi erano stati letti come segnali premonitori delle reali intenzioni di Putin. L’invasione dell’Ucraina ha confermato le previsioni più fosche e ai confini con la Russia si teme l’effetto domino. Se Putin dovesse vincere, si convincerebbe definitivamente di poter fare il passo successivo e procedere fino a realizzare il proprio disegno imperialista. Questo pensiero ha spinto la Finlandia a chiedere l’ingresso nella Nato e recentemente a firmare un accordo con Washington per il rafforzamento della cooperazione militare tra i due stati. Maria Zakharova ha detto che l’intesa minaccia la sicurezza della Russia. Una falsità utilizzata da Putin come alibi per giustificare la creazione di un distretto militare al confine con la Finlandia. Anche l’Estonia ha pensato a difendersi. Lungo il confine con il suo peggior nemico, ha costruito una barriera che sarà completata nel 2025. Ai check point vengono fermati e controllati i mezzi di passaggio, solitamente camion europei, merci e persone. I russi con visto turistico possono entrare solo se hanno parenti in Estonia. Il livello di massima sorveglianza è conseguente alla scoperta di infiltrazioni da parte di agenti dell’Fsb che avevano cercato di carpire informazioni sulla sicurezza del paese e allo sconfinamento di migranti spinti dalla Russia con l’intento di creare disordini. La medesima strategia impiegata dalla Bielorussia ai confini con Polonia e Lituania e che offre a Putin la scusa per poter intervenire. Dopo il 24 febbraio 2022, Varsavia e Riga non hanno perso tempo. Il parlamento polacco ha votato all’unanimità la “Legge sulla difesa della patria” e ha stanziato 115 miliardi per raddoppiare gli effettivi delle forze armate e le spese militari entro il 2035 con l’acquisto di carri armati e artiglieria pesante dagli Usa, sistemi di difesa aerea, lanciarazzi e aerei da combattimento. In Lituania è stato costituito un gruppo paramilitare di 10 mila uomini. L’est Europa è in stato di allerta e paventa un attacco russo entro tre anni. I servizi segreti tedeschi prevedono che la Moldava e i paesi baltici saranno i prossimi obiettivi del Cremlino. Questa volta saranno i cani di Putin ad abbaiare alle porte della Nato ma qualcuno dirà che saranno stati provocati. L’attacco seguirà uno schema diverso da quello sferrato contro l’Ucraina, perché farebbe scattare l’articolo 5 (principio della difesa collettiva). Putin si servirà dei “separatisti”, dei movimenti autonomisti, delle milizie o presunti agenti di sicurezza chiamati ad aiutare “le minoranze russe perseguitate”. Gli stessi “omini verdi”, uomini armati senza insegne e segni di riconoscimento che 10 anni fa si diedero da fare in Ucraina. La tranquillità ostentata in pubblico dallo zar bilancia l’attività dietro le quinte: a metà ottobre la Marina spagnola ha intercettato e seguito un sottomarino russo armato con missili a lungo raggio Kalibr, proveniente dal Baltico e giunto fino al limite della zona economica esclusiva spagnola. Cosa ci faceva il sottomarino russo in quelle acque? Finita “la festa d’inverno”, c’è da augurarsi che Europa e Usa si muovano in modo coordinato e rapido per garantire all’Ucraina tutti i mezzi militari di cui ha bisogno. La premier estone Kaja Kalla ha calcolato che se tutti gli alleati dessero lo 0,25% all’assistenza militare dell’Ucraina, 120 miliardi di euro, Kyiv sarebbe in grado di rendere irraggiungibili gli obiettivi di Putin. Se al Cremlino si penserà di essere vicini alla vittoria, cioè alla resa dell’occidente, i postumi della “festa d’inverno” potrebbero essere un rialzo repentino delle temperature.

