L’Avimecc Volley Modica ospita martedì l’Omifer Palmi

L’Avimecc Volley Modica continua la preparazione in vista del match del 26 dicembre, quando i “Galletti” della Contea al “PalaRizza” alle 18, ospiteranno l’Omifer Palmi nel turno casalingo che chiuderà il girone di andata del campionato di serie A3.

Ieri sera, squadra e dirigenti si sono ritrovati tutti insieme nel classico conviviale natalizio, altro momento per rinsaldare un gruppo che quest’anno è coeso più che mai grazie al lavoro sinergico di tutti.

Stamattina tutti in palestra per focalizzare l’attenzione sulla delicata sfida contro il sestetto palmese che arriverà al “PalaRizza” forte di sei successi consecutivi.

“Per affrontare Palmi – spiega coach Enzo Distefano – ripariamo dalla prestazione di Macerata che è stata buona, ma purtroppo non ci ha portato punti. Onore a Macerata di cui sapevamo le qualità di squadra, individuali e dei battitori che ci hanno messo in difficoltà in tutti i set e che hanno inciso parecchio sul risultato perchè se andiamo a guardare la fase di gioco soprattutto d’attacco ce la siamo giocata quasi alla pari. Ora – continua – testa a Palmi perchè sarà una partita delicatissima sia in chiave classifica, sia in chiave accesso alla Coppa Italia, che sarà disputata dalle prime quattro classificate alla fine del girone di andata. Li affronteremo al meglio delle nostre possibilità consapevoli delle nostre qualità, ma anche delle qualità dei nostri avversari, squadra in forte crescita che ha ottenuto sei vittorie consecutive. Fanno del muro uno dei loro punti di forza e annoverano in rosa nomi di tutto rispetto per la categoria. Li affronteremo con il massimo rispetto, ma senza alcun timore. Ai ragazzi – sottolinea Distefano – ho chiesto massima concentrazione e tutti hanno risposto positivamente nonostante il clima festivo e sono sicuro che si faranno trovare pronti per questo difficile impegno. Rivolgo l’ennesimo invito al nostro pubblico a venire a sostenerci anche giorno 26 dicembre al “PalaRizza” perchè – conclude il tecnico della Volley Modica – in un match così difficile come quello con Palmi avremo ancora bisogno del loro sostegno”.

Uno degli atleti modicani che sta vivendo un buon periodo di forma è sicuramente il palleggiatore Pedro Putini che ci spiega come si sta vivendo questa sua seconda stagione a Modica.

“Il mio buon momento di forma – dichiara il palleggiatore brasiliano – è dovuto al fatto che il gruppo sta bene. La ricezione mi mette nelle condizioni ideali per innescare l’attacco che completa nel migliore dei modi il mio lavoro e quello di tutta la squadra. Contro Palmi – continua – sarà sicuramente una gara tosta perchè loro sono una squadra con grandi qualità anche fisica con ottimi muratori. Quindi mi aspetto una gara difficile e spero anche di offrire un grande spettacolo ai nostri tifosi che in questo girone di andata è stato importantissimo perchè con il loro sostegno siamo riusciti a superare anche momenti difficili e diciamo che loro sono stati il nostro settimo uomo in campo e – conclude Putini – spero che lo siano anche contro Palmi nonostante giocheremo in un giorno festivo”.

