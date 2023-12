Sipario sul Premio alla Modicanità. Gran soirèe al “Garibaldi”

Come nelle favole la 34 edizione del Premio alla Modicanità ha avuto un prologo amarcord ricordando, con una clip, i fautori del premio, Raffaele Galazzo, che lo inventò, e il giornalista Giorgio Buscema che passano idealmente il testimone ai due nipoti che portano lo stesso nome in un momento della 26^ edizione del 2012.

Premiati entusiasti e onorati di aver ricevuto questo riconoscimento, un piatto forgiato da Alessandro Di Rosa di Thalass: il pastry chef Riccardo Bellaera (premiato dal sottufficiale della Guardia di Finanza, Salvatore Stella) il sindacalista dello SNADIR, Orazio Ruscica (premiato da Lorenzo Cariola, dirigente PS Modica), la violinista Francesca Guccione (premiata dal Maggiore dei Carabinieri, Francesco Zangla) e il senior dirigital manager della scuderia ALPHA TAURI di Formula Uno, Diego Mandolfo (premiato dal Sindaco).

Non è mancato l’intrattenimento con il Modica Gospel Choir del maestro Giorgio Rizza, il balletto della coreografa Ornella Cicero, il canto della mezza soprano Valentina Falbo, la musica della pianista Debora Marino e il sax di Jacopo Sammito, l’assolo al violino di Francesca Guccione.

La serata presentata dalla giornalista Caterina Gurrieri ha registrato gli interventi del Sindaco, del presidente della Pro Modica 77, Luigi Galazzo, e di Marco Sammito, vice presidente della Pro Modica 77.

