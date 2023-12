Ispica, ieri la prima del presepe Vivente

Ha aperto ieri pomeriggio ufficialmente i battenti il Presepe Vivente

di Ispica, lo spettacolo più bello del Natale siciliano,

organizzato dalla PromoEventi Ispica di Di Rosa, Di Martino e Spataro,

con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana,

Libero Consorzio di Ragusa, Comune di Ispica, Parco Archeologico

Kamarina Cava Ispica e col supporto logistico della ProLoco Spaccaforno,

sponsor ufficiale Coop Gruppo Radenza.

Nonostante qualche incertezza meteo, numerosi pullman da tutta l’isola

hanno “invaso” pacificamente la cittadina del ragusano per assistere

alla prima dello spettacolo, che si sviluppa lungo l’itinerario rupestre

che dal vecchio abitato delle case-grotta di Spaccaforno (una Matera

siciliana) porta sin dentro l’area archeologica del Parco Forza, per uno

spettacolare tragitto di teatro, musica e antichi mestieri che

quest’anno sfiora i 2 km di lunghezza complessiva.

Inserito ufficialmente dall’assessorato regionale al Turismo e

Spettacolo tra gli eventi più importanti della Sicilia, il Presepe

Vivente di Ispica è strutturato come un percorso rupestre che alterna 40

antichi mestieri siciliani nelle grotte millenarie della città vecchia a

scene teatrali e cantate, secondo la direzione artistica di Peppe Galfo.

Il Presepe è questa edizione dedicato alla figura di Francesco,

fondatore dell’omonimo Ordine ma anche “inventore” del Presepe vivente,

allestito per la prima volta appunto 800 anni addietro a Greccio,

proprio su iniziativa del santo di Assisi.

Dagli anfiteatri in pietra che si affacciano sulla cava d’Ispica, canyon

naturale lungo 8 km che porta sino a Modica, si gode uno spettacolo

unico, e qui gli attori richiamano lo spettatore alla parola di Dio sino

alla nascita del bambino Gesù.

Il percorso offre allo spettatore una riflessione intima sul Natale e

sulla Sicilia dell’Ottocento, quando fede, umiltà e fatica costituivano

le basi della cultura contadina siciliana cosi come di quella

francescana.

Poiché l’itinerario si sviluppa per due km in itinerari rupestri con

scalinate e roccia viva, il percorso non è adatto alle famiglie con

passeggini (suggerito il marsupio) o a persone con difficoltà motorie

anche lievi. Sono consigliate scarpe da trekking comode.

Il Presepe Vivente di Ispica torna adesso il 25 e 26 dicembre, dalle 16

alle 20, con la magia del suo allestimento, e poi ancora 1, 6 e 7

gennaio 2024 dalle 16 alle 20.

Salva