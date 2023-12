Terza sconfitta di fila per il Frigintini Calcio città di Modica

Terza sconfitta consecutiva per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica, la seconda al V. Barone, che non riescono ad invertire l’inerzia di un’involuzione nel gioco che lascia perplessi tutti quanti hanno seguito fino a qualche domenica addietro il percorso di Pianese e compagni nelle gare disputate fino al match di Avola. Dopo è stato un corollario di prestazioni inguardabili dalla sconfitta interna con il Priolo a quella di Misterbianco ed ora nuovamente in casa con lo Sport Club Palazzolo. 0-1 il risultato finale con il gol di Castrovilli all’11’ del secondo tempo che non è stato più rimontato. L’involuziione nel gioco non ha permesso ai rossoblù di imbastire una sia pur minima reazione e l’unica occasione (e tiro in porta) che poteva dare anche il vantaggio è stata quella di Matteo Fusca al 16’ del primo tempo. Un tiro violento su calcio di punizione con il portiere ospite che con la punta delle dita ha deviato di pochissimo il pallone che si è stampato sulla traversa ma si è salvato dalla capitolazione. Per il resto nessuna azione pericolosa sotto la porta della formazione ospite che, invece, con buone triangolazioni riusciva ad uscire dalla propria area di rigore per portarsi rapidamente in avanti. La gara aveva preso da poco la sua fisionomia e Drago si vedeva annullare un gol per posizione di fuori gioco. All’11’ Ruffino deviava in angolo una conclusione sul primo palo di Chriss e in chiusura un cross di Blandino in area del Palazzolo non trovava nessun compagno per una deviazione in rete. Il secondo tempo inizia con un diverso approccio per le due squadre. Più determinati gli ospiti, in affanno centrocampo e difesa dei rossoblù. Che subiscono un primo pericolo al 7’, poi un calcio di punizione (9’) pericoloso dal limite superato, e il gol di Castrovilli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione del Frigintini non c’è e gli ospiti in contropiede falliscono altre due opportunità per raddoppiare. Di converso i rossoblù non riescono a superare l’attenta cerniera di centrocampo e difensiva degli ospiti, rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Noukri e così matura la seconda sconfitta consecutiva casalinga.

FRIGINTINI 0

SPORT CLUB PALAZZOLO 1

Frigintini: Ruffino, Wally, Ravalli, Buscema, Pianese, Blandino (35’ st. D. Calabrese), Sella, Fusca, Drago, Noukri, Scarso (20’ st. Barresi). In panchina: Caruso, Assenza, Avola, Colombo, Giurdanella, Rosa. All. Samuele Buoncompagni

Sport Club Palazzolo: Martinez, G. Menta, Castrovilli, Valori, Pratdessus, Illustre, Chriss (47’ st. Campana), Garofalo, Suarez (1’ st. Crespo), Magro, Mustafaraj. All. Giuseppe Matarazzo

Arbitro: Giuseppe Mandracchia (Agrigento), Ass. Rizzo (Ag), Sicali (Ct)

Rete: 56’ Castrovilli

