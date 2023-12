Modica. Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”: i premiati

Si è svolta sabato 16 dicembre la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” Sezione di Modica, organizzato dal “CineClub 262”, con la collaborazione del “Club Amici di Salvatore Quasimodo” e “Stella Maris” di Gela.

L’edizione 2023 ha ricevuto anche il sostegno di organismi importanti e d’eccezione come “Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo”, “Sicilia FilmCommission”, Comune di Modica, Comune di Gela, oltre al supporto di “I.F.F.S.”, “F.I.C.C.”, “F.I.C.C. Sicilia”, “F.C.S.”, “Consorzio Tutela Cioccolato di Modica IGP” e “Cineteca Modicana”.

Il Festival si è svolto sia a Gela sia a Modica nelle seguenti location:

Aula Magna dell’I.C. San Francesco e Galleria d’Arte Civico 111 per il programma di Gela e Auditorium “P. Floridia”, Palazzo dei Mercedari e Cineteca Modicana per il programma di Modica.

Sono pervenuti tantissimi videoclip, cortometraggi, lungometraggi, opere di videoarte e di videopoesia da tutto il mondo: oltre che dall’Italia, anche da Canada, USA, Francia, Gran Bretagna, Austria, Germania, Portogallo, Paesi Bassi, Brasile, Messico, Australia, Cina, Spagna, Turchia, Albania, Russia, Ucraina, Slovenia, Finlandia, ecc., solo per citarne alcuni.

Intensa e interessante, quindi, la programmazione del “Versi di Luce” con le proiezioni continue durante l’evento delle opere audiovisive selezionate tra quelle partecipanti al concorso, incontri culturali, presentazioni di libri, “Giovani Versi di Luce”, Poetry Slam, ecc.

Nel corso della serata di premiazione di Modica che si è tenuta sabato 16 dicembre nella Sala Convegni del Palazzo dei Mercedari sono stati conferiti i tre Premi Speciali “Una Voce” ad Alessia Sudano, “Musica e Poesia” al pianista Salvino Strano e “Teatro e Poesia” alla memoria di Enzo Ruta.

La serata, condotta da Carmen Attardi, ha avuto inizio con la lettura da parte di Elisa Giglio di un testo emozionante, frutto di un suo lavoro artistico, su “Le città invisibili” di Italo Calvino, claim di questa edizione del Festival.

La programmazione ha visto anche il conferimento del Premio “Giovani Versi di Luce” come migliore cortometraggio a “Polvere di ricordi”, corto presentato dall’Ist. d’Istr. Sup. “G. Verga” di Modica, indirizzo Coreutico.

Ecco i vincitori del concorso internazionale, selezionati dalla giuria composta da Renato Scatà, Giuseppe Sciarra, Federico Iris Osmo Tinelli e Maria Paola Fanni.

“Videoclip”: Sezione di Modica ex aequo “Fokstroty” di Oksana Shchur (Ucraina) e “Oligarkh” di Artem Ganzha (Federazione Russa), da notare che, per casualità, sono state selezionate due opere provenienti proprio da questi due paesi che attualmente vivono una situazione di conflitto, quasi a sottolineare il fatto che l’arte unisce nonostante tutto; Menzione speciale a “Tanst” di Matteo Novelli (Italia); Sezione di Gela “Listen to nature” di Francesco Misceo (Italia).

“Lungometraggi” (in concorso solo per la Sezione di Modica): “Le biblioteche e la città” di Francesca Zerbetto e Dario Zanasi (Italia).

“Videoarte”: Sezione di Modica e Sezione di Gela “Unborn” di Sasha Marie Speer (Stati Uniti).

“Cortometraggi”: Sezione di Modica ex aequo “Off Season” di Francescu Artily (Francia) e “Un respiro parziale, ma intero” di Lorenzo Spinelli (Italia); Menzione speciale a “Panni sporchi” di Riccardo Chiarini (Italia); Sezione di Gela “Off Season” di Francescu Artily (Francia); Menzione speciale a “The button shop” di Daniele Ciprì (Italia).

“Cortometraggio Young” (in concorso solo per la Sezione di Modica): “Nature attack” di Erik Semaskin (Francia).

