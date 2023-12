Serie C Unica. Olympia basket Comiso in trasferta a Catania

Sabato 16 Dicembre il calendario del Campionato di Serie C Unica proporrà il big match tra Alfa Catania e Multiprestito Comiso, ultima partita di basket prima della sosta natalizia e terz’ultima giornata di andata. Una gara che deciderà il primato solitario in classifica e per questo si preannuncia ad altissimo livello agonistico. In attesa di questo appuntamento importantissimo della prima squadra il basket comisano sta vivendo un momento entusiasmante anche nel settore giovanile.

La dirigenza dell’Olympia Basket Comiso è davvero soddisfatta dei risultati ottenuti finora dal progetto di crescita giovanile e di questo ringrazia gli istruttori Massimiliano Farruggio, Giancarlo Di Stefano, Nicola Tribunale ed Alessandro D’Iapico per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo. Un progetto avviato qualche anno fa che vede la partecipazione a tutti i campionati giovanili e al Campionato DR2, ex promozione, disputato dai ragazzi Under 17 e 19. Un ottimo palcoscenico e ulteriore occasione di crescita per i giovani atleti che stanno ricambiando gli sforzi societari con un bel primo posto conquistato nel turno di domenica 10 Dicembre scorso vincendo contro Priolo Gargallo.

Risultati positivi sono stati raggiunti in questa prima parte di stagione anche negli altri campionati giovanili under 14 e 15. In particolare nell’Under 14, con la vittoria contro il Basket Club Ragusa è stato consolidato il primato nel girone E con una prova superata a pieni voti da tutti i componenti della squadra con merito speciale a Nicolò Ferlante, autore di 28 punti.

A margine resta solo l’amaro in bocca per la mancata selezione federale di nessuno dei nostri ragazzi classe 2010 del gruppo Under 14 che sta dominando tutte le gare a cui ha partecipato finora e si auspica che nella seconda parte della stagione ci sia maggiore attenzione nei confronti di questi giovani atleti che stanno dimostrando sul campo di meritare la convocazione.

In settimana l’Under 15 ha vinto in trasferta a Pozzallo (55/37) e l’Under 19 si è imposta sul Gela in casa (62/47). Non è andata bene invece all’Under 17 sconfitta dal Piazza Armerina con un margine ridottissimo (48/51).

In attesa della partitissima di sabato l’Olympia si gode un settore giovanile che fa ben sperare per il futuro.

