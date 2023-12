Al via Giocattoli in Movimento. Iniziative a Modica e Vittoria

È tempo di #GiocattolinMovimento, l’iniziativa organizzata ormai da diversi anni dal Movimento 5 Stelle durante le festività natalizie, che consiste in una raccolta di giocattoli usati e libri per bambini, che in parte vengono scambiati e in parte vengono donati ai bambini meno fortunati, reparti pediatrici, associazioni, strutture per l’infanzia. Tre gli appuntamenti già programmati a Modica e uno a Vittoria, mentre altri sono in via di organizzazione negli altri comuni della provincia. Nella città della Contea le iniziative si terranno domenica 17, dalle 10 alle 13, in Viale Medaglie d’Oro, presso bambinopoli; sabato 23 dicembre ancora in viale Medaglie d’oro ma il pomeriggio; martedì 26 dicembre, dalle 16 alle 19 in via Sacro Cuore presso bambinopoli e sabato 6 gennaio, dalle 10 alle 13, ancora in Viale Medaglie d’Oro. Istituito anche un punto di raccolta fisso, presso Elettroservice, sulla SS115, al Km 338. A Vittoria l’appuntamento è invece per sabato 16 dicembre, in via Cavour angolo via La Marmora, dalle 18,00 alle 20,00.

“Portiamo un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno facendo bene all’ambiente con la riduzione della produzione di plastica ed evitando che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica – dice il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Federico Piccitto – Un’occasione anche di risparmio per molte famiglie. Si possono portare due o più giocattoli o libri per bambini a un banchetto del Movimento, in cambio se ne potrà prendere uno a scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili”.

Salva