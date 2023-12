Largo Cavour a Vittoria, Pelligra: “Una serie di lavori che modificano le finalità di isola pedonale. Non va bene”

“Non riusciamo a capire che cosa intenda fare l’amministrazione comunale di Vittoria di Largo Cavour. Siamo in pieno centro storico e, ancora una volta, ci confrontiamo con situazioni di difficile lettura”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra, dopo avere preso atto di una serie di lavori molto approssimativi in corso in zona che stanno di certo modificando la finalità di isola pedonale del sito in questione. “Come movimento Sviluppo ibleo – chiarisce Pelligra che è segretario cittadino – non possiamo non prendere atto che si viva alla giornata. Quando, invece, si doveva cercare di ottimizzare, costruire e migliorare tutto ciò che di buono era stato fatto, ecco che, invece, si distrugge e non si programma alcun intervento positivo e di prospettiva. Ci sembra tutto senza senso. Un intervento che non ha alcuna ragione d’essere tra l’altro in una zona che, come abbiamo denunciato più volte, è alle prese con un certo degrado e che, quindi, andrebbe posta sotto attenzione, secondo noi in maniera completamente diversa, partendo dalla pulizia del sito fino al problema legato alla sicurezza”.

