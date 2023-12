Serie D: prima sconfitta per l’Avimecc Volley Modica

Prima sconfitta stagionale per la formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica,che domenica pomeriggio si è arresa in quattro set (25/17,25/21, 24/26,25/23) sul campo dell’Astra Volley Catania.

Una sconfitta che ha messo in evidenza alcuni aspetti caratteriali della giovane formazione biancoazzurra, su cui da inizio stagione sta lavorando coach Ciccio Italia e il suo staff che con gli stessi ragazzi oltre al campionato di serie D, partecipa ai campionati giovanili under 19 e under 17.

Approccio sbagliato alla partita dei giovani “Galletti” della Contea che sono stati costretti subito a inseguire la formazione catanese che ha approfittato della giornata di scarsa vena dei loro avversari per portare a casa facilmente il parziale d’apertura.

Più equilibrata la seconda frazione di gioco dove i biancoazzurri hanno cercato di rimanere in scia dei padroni di casa, ma nelle fasi finali il blackout che ha “spianato” la strada ai catanesi che si sono portati a casa il primo punto in palio.

Più bello ed equilibrato il terzo parziale, dove il sestetto modicano si è svegliato dal “torpore” e seppur ai vantaggi è riuscito dopo aver combattuto punto a punto ad avere la meglio e rientrare in partita.

Quarto set ancora in equilibrio, ma nelle fasi cruciali i catanesi hanno saputo tenere saldi i nervi e sfruttando la maggiore esperienza e il tifo a loro favore sono riusciti a portare a casa la frazione con il minimo scarto e a “incassare” la vittoria contro la capolista.

