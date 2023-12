Vittoria. Intitolare a Rosario Cancellieri del Plesso ex Don Milani

L’istituto comprensivo Statale Rodari – San Biagio di Vittoria con verbale n. 1 del 5 dicembre 2023 ha approvato la proposta dell’Amministrazione comunale di intitolare a Rosario Cancellieri del Plesso ex Don Milani.

“Sono lieto – ha dichiarato l’Assessore ai Beni e alle Attività culturali Paolo Monello – che il Consiglio di Istituto del comprensivo Rodari-San Biagio abbia accolto all’unanimità, la proposta avanzata dalla Giunta con delibera n. 493 del 10 novembre scorso per la re-intitolazione dei locali dell’antico Collegio di Maria, già sede del Liceo Classico R. Cancellieri e poi della scuola Media Don Milani e oggi Plesso scolastico dell’I.C. San Biagio Rodari. Con questa intitolazione iniziano le celebrazioni per il bi-centenario della nascita di Rosario Cancellieri.”

