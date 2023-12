Nuovo acquisto per il Modica calcio. Luca Palmisano è rossoblu

Nuovo arrivo in casa Modica Calcio, il ds Fabio Arena, appoggiato dai patron Pitino e Radenza, chiude il colpo Luca Palmisano dal Siracusa. Il giovane, classe 97, è pronto a mettersi a disposizione di mister Strano dopo l’addio di Gabriele Aprile che lascia i colori rossoblu per una nuova carriera lontana dai campi di calcio.

Palmisano arriva con la capacità di ricoprire più ruoli come quello di centrocampista, che per larghi sprazzi ha ricoperto a Siracusa in Eccellenza come in Serie D. Proprio il diretto interessato, tuttavia spiega che può ricoprire il ruolo di difensore centrale e che in questo ruolo si è sentito molto a suo agio nelle ultime uscite.

Toccherà quindi al mister l’ardua scelta di posizionarlo in campo, con una freccia in più al suo arco adesso può contare su nuove prospettive di gioco e di sistemazione degli undici titolari, con l’obiettivo primario di esaltare questa squadra che tutta la città spinge ogni domenica, gara dopo gara, attimo dopo attimo, come il gol di Cacciola ha dimostrato contro la Jonica.

“Sono felicissimo di essere arrivato a Modica, conosco già diversi dei miei compagni, soprattutto per averli vissuti da avversari, ma conosco bene le loro qualità e sono certo che mi saprò integrare benissimo in questo gruppo – spiega Palmisano – In questa prima parte di stagione non sono riuscito a trovare continuità ed è quello che sto cercando con questa nuova maglia, sono convinto che insieme faremo grandi cose. So ricoprire diversi ruoli in campo, sicuramente per tanto tempo sono stato schierato a centrocampo, ma ultimamente mi trovo benissimo da difensore centrale e cresce sempre di più il numero di allenatori che mi consigliano di affermarmi in quel ruolo. In ogni caso non mi interessa il ruolo, ambisco solo a giocare e a dare il massimo per questa maglia e questi colori”.

Salva