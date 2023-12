Modica. Denunciato un uomo per smaltimento illecito di rifiuti

Nei giorni scorsi il Questore di Ragusa ha disposto servizi straordinari di controllo nel territorio di Vittoria, Comiso, Santa Croce e Modica con la finalità di attuare misure di vigilanza atte a prevenire qualsiasi turbamento della convivenza civile ed a garantire la sicurezza dei cittadini. Sono state identificate numerose persone e veicoli nonché elevate contravvenzioni per violazioni di varia natura al C.d.S. a carico dei conducenti dei veicoli.

Nel contesto dei controlli svolti nelle contrade modicane gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza notavano una colonna di fumo nero provenire da un terreno, intervenendo per verificarne le cause. Nella circostanza veniva rintracciato il proprietario intento a bruciare materiale plastico, nello specifico pneumatici. Per l’uomo è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria per combustione illecita dei rifiuti.

Inoltre, in aderenza a quanto approfondito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, specifici servizi straordinari di controllo del territorio sono stati predisposti dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza con la condivisione dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

In tale contesto sono stati rintracciati sul territorio 7 stranieri irregolari che dopo le verifiche eseguite dall’Ufficio Immigrazione della Questura sono stati espulsi dal territorio nazionale.

L’attenzione del Questore della provincia di Ragusa Dr. Vincenzo Trombadore è sempre alta verso la sicurezza urbana in tutti i comuni della provincia ed i controlli continueranno per prevenire il compimento di atti di illegalità che possano ripercuotersi sulla tranquillità dei cittadini.

