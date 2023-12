Ripristino del Tribunale di Modica. Siracusa: “No” degli avvocati

“No alla riapertura del Tribunale di Modica”. E’ la posizione assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, attraverso una nota del suo presidente, Antonio Randazzo, ritenuto che Rosolini e Portopalo diverrebbero distaccamenti del Palazzo di Giustizia della Città della Contea.

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvovati – si legge nella nota – è l’unico ente istituzionale legittimato a parlare a nome dell’Avvocatura di tutte le città del Circondario del Tribunale di Siracusa.

Gravissimo appare, in particolare – scrive Randazzo – che gli avvocati delle rispettive città non siano stati consultati dagli organi politici che hanno deliberato, come accaduto a Portopalo, ovvero solo alcuni di loro siano intervenuti in modo del tutto sbrigativo e superficiale (Rosolini). Irrituale e del tutto inammissibile – conclude la nota – che l’Ordine degli Avvocati di Siracusa sia stato del tutto ignorato a fronte di un’iniziativa che, a dire dei promotori, si fregia di voler migliorare l’offerta di giustizia”.

L’Ordine si dichiara infine pronto a promuovere tutte iniziative di opposizione al progetto.