Direttivo Antica Ibla chiede incontro con Amministrazione

Il direttivo del centro commerciale naturale Antica Ibla chiede all’amministrazione comunale di Ragusa, con fare propositivo e costruttivo, di predisporre un confronto, subito dopo le festività natalizie in corso, per avviare, con i giusti tempi, le interlocuzioni che si rendono necessarie alla programmazione turistica riguardante la stagione primaverile ed estiva del 2024. “Anche quest’anno, purtroppo, con un certo rammarico – affermano dal direttivo – abbiamo dovuto prendere atto che l’avvio della programmazione, e facciamo riferimento al Natale 2023, sia avvenuto con un certo ritardo nonostante, su questo tasto, anche il nostro consorzio abbia più volte battuto ritenendo imprescindibile attivare per tempo la pianificazione delle varie stagioni turistiche così da fare vivere il territorio tutto l’anno. A ogni modo, visto che la programmazione natalizia, seppur con estremo ritardo, è iniziata, non possiamo che invitare tutti i visitatori e i turisti a venirci a trovare per vivere la magica atmosfera che la città antica di Ragusa è in grado di garantire in questo periodo dell’anno”.

“A questo proposito, però – aggiungono ancora i componenti del direttivo del consorzio Antica Ibla – vorremmo precisare che, in un’ottica di ottimale fruizione turistica, è necessario individuare una serie di soluzioni per tutte quelle problematiche che non possono passare sotto silenzio, come tra l’altro più volte abbiamo ricordato durante gli ultimi anni. A cominciare dai bagni pubblici che, di quando in quando, restano chiusi e, quindi, non permettono ai visitatori di potere usufruire del servizio con continuità come invece sarebbe opportuno. Poi, c’è la vicenda, al momento, dei lavori al Giardino ibleo che impediscono la piena fruibilità del sito. Capiamo che i lavori si devono pur fare. Ma non sarebbe male se le zone interessate fossero completamente delimitate invece di dare vita a percorsi accidentati che non rendono un buon servizio all’immagine di Ibla. Altro discorso legato alla necessità di una pianificazione con largo anticipo ha a che vedere con la Ztl: l’accendi e spegni giornaliero non appare una buona politica, si intervenga con una certa programmazione e non sulla scorta di circostanze occasionali che, tra l’altro, rendono la comunicazione istituzionale (sito internet, mobilità del Comune, etc.) priva di qualsiasi coordinazione come è facilmente verificabile. Riguardo alle strisce blu, chiediamo di essere coinvolti per potere fornire i nostri suggerimenti: finito il periodo della sperimentazione e delle azioni di marketing, è necessario comprendere qual è la soluzione migliore e più funzionale per l’antica città concretizzando anche quelle convenzioni più volte auspicate, già annunciate ma mai attuate. Riteniamo, poi, ottimo il servizio offerto dalla navetta Hybus anche per il periodo natalizio sebbene soffra di una scarsa comunicazione. Infatti, sconta il disagio di un sito web comunale non aggiornato così come non aggiornati risultano essere totem e paline. I potenziali fruitori della navetta come dovrebbero venire a conoscenza di tutto ciò che attiene al servizio in questione? A tal proposito, è necessario, secondo noi, conoscere fin da adesso come ci si intende muovere da marzo in poi; e non sarebbe male pure una navetta circolare su Ibla. Diciamo che, dopo la fase sperimentale, il servizio avrebbe bisogno di stabilità e si potrebbe valutare anche un discorso legato a ticket e abbonamenti. Infine, sia detta, finalmente, una parola chiara sul futuro del parcheggio multipiano di Discesa Peschiera. Dopo sei anni di attesa, almeno per quanto riguarda questa amministrazione comunale, è plausibile che una direzione possa essere presa, in un senso o nell’altro. Se la strada già programmata risulta essere senza sbocco, allora forse è meglio pensare, sin da subito, ad altre soluzioni che potrebbero prevedere un impegno economico in prima linea dello stesso Comune. Questo, naturalmente, allorquando si ritenga che la presenza di quest’opera sia davvero cruciale, come noi riteniamo, per lo sviluppo e la crescita di tutta la zona”.

Il direttivo, poi, conclude evidenziando: “Abbiamo preso atto del cambio di approccio sull’aspetto turistico da parte dell’amministrazione comunale. Si percepisca in maniera assoluta, però, che la fascia imprenditoriale ha bisogno di pianificare bene. A poco valgono i buoni auspici che si fanno all’inizio di ogni nuovo anno. Ecco perché auspichiamo che, attraverso l’indizione di un incontro programmatico, si possano riempire di contenuti tutte le riflessioni da predisporre sul futuro di Ibla. Perché le risposte di cui gli operatori economici necessitano devono potere avere un riscontro a breve termine. Una volta tanto, insomma, dovremmo cercare di giocare d’anticipo”.

