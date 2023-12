“Verticalizzazione all’Asp solo pubblicità”. Riceviamo

Gent.ma redazione

Sono un precario dell’ Asp di Ragusa, dopo settimane di proclami e di pubblicità riguardo alle verticalizzazioni, con tanto di onorevole ad anticiparne l’ uscita della delibera che avrebbe gratificato chi per tanti anni ha prestato servizio e finalmente la meritocrazia avrebbe trovato spazio e modo siamo ancora qui a vedere passare l’ ennesimo Natale senza un briciolo di contribuzione (15anni di lavoro nero), senza 13esima senza certezza di futuro. Sono ancora qui a proclamare tutta l’ amarezza che ci impedisce di vivere a pieno lo spirito di questo periodo. valanghe di promesse per gente che ogni giorno per pochi spiccioli da servizio alla comunità mentre l’ albo pretorio è solo ricco di stabilizzazioni per chi ha fatto attività durante il COVID (pagato a 30 euro l’ora) o peggio ancora dirigenti amministrativi con specifiche caratteristiche che naturalmente troveranno tra i familiari o gli amici più stretti. Attraverso la vostra emittente volevo solo comunicare che niente si è fatto e niente si farà, solo proclami vuoti come il nostro futuro.

