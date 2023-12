Arrestati a Vittoria due pregiudicati

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha tratto in arresto due pregiudicati vittoriesi, uno dei quali in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria e l’altro in conseguenza dell’aggravamento della pregressa misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna.

Nello specifico, il primo pregiudicato è stato tratto in arresto nella giornata del 6 dicembre scorso in esecuzione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per scontare la pena complessiva di mesi 10 e giorni 20 di reclusione.

Tale provvedimento è scaturito dalle condanne riportate dall’uomo per i reati di danneggiamento e smaltimento illecito di rifiuti speciali commessi tra il 2010 ed il 2012.

Il responsabile, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa per scontare la pena.

Altresì, il secondo uomo, pregiudicato vittoriese con precedenti per reati contro la persona e stupefacenti, è stato arrestato il 9 dicembre scorso in esecuzione di provvedimento di aggravamento – emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa – della pregressa misura del divieto di avvicinamento nei confronti della ex convivente che l’uomo aveva in atto in conseguenza delle numerose e reiterate condotte di maltrattamenti in famiglia, poste in essere dallo stesso nei confronti della donna e denunciate da quest’ultima presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Vittoria.

In particolare, tale provvedimento di aggravamento è scaturito dalle reiterate violazioni della misura in questione da parte del responsabile e puntualmente segnalate da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria all’Autorità Giudiziaria competente.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Salva