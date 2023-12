Canale di scolo a Raganzino. Pozzallo, partono i lavori

Partiranno a breve i lavori per il canale di scolo delle acque meteoriche presso il quartiere Raganzino. Martedì 12 dicembre è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Pozzallo l’approvazione della perizia di assestamento contabile che, nei fatti, ha bloccato il prosieguo dei lavori.

L’Ente comunale ha difatti stanziato poco più di 44 mila euro alla ditta che ha in appalto i lavori, la Stracos Srl. Pertanto, sembra essere finito il “calvario” ai quali i cittadini erano stati sottoposti per alcuni mesi, con la strada bloccata dai lavori e la conseguente arrabbiatura di chi, in loco, ha attività commerciali o anche una semplice abitazione.

Questo intervento, atteso da anni, permetterà di prevenire allagamenti e garantire la corretta gestione delle acque piovane. Una situazione insopportabile che si trascina da tempo e che ha convinto l’amministrazione comunale di Pozzallo allo studio di un progetto per la raccolta razionale delle acque.

