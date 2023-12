Peter Stein firma la regia de “Il compleanno”, commedia in scena al Garibaldi di Modica

Ancora grandi spettacoli al Teatro Garibaldi di Modica, che prosegue la sua stagione di prosa proponendo “Il Compleanno”, una delle pièce più apprezzate e rappresentate di Harold Pinter, che andrà in scena sabato 16 dicembre alle ore 21.00 e domenica 17 dicembre alle ore 18.30. A dirigere lo spettacolo scritto dal drammaturgo inglese e Premio Nobel Harold Pinter, con la traduzione a cura di Alessandra Serra, sarà il regista tedesco Peter Stein, che riprende il suo personale viaggio nella straordinaria drammaturgia pinteriana. Sul palco protagonisti Maddalena Crippa e Alessandro Averone, insieme a Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno. “Il compleanno”, scritto a soli 27 anni da Pinter e messo in scena per la prima volta nel 1958 all’Arts Theatre di Cambridge, è una “commedia della minaccia”, ovvero una commedia dall’inizio apparentemente normale che evolve in situazioni assurde, ostili o minacciose a causa dei personaggi. Il senso di minaccia è uno dei tratti distintivi delle opere di Pinter. I protagonisti de “Il compleanno” sono individui chiusi in una infelice ma confortevole routine, solitari e isolati, apparentemente al sicuro dai turbamenti emotivi finché non arriva qualcosa o qualcuno a scuotere e minacciare il loro imperturbabile stato di fermo. La storia parte da un evento normale, il compleanno di Stanley, unico ospite di una locanda gestita da una coppia di coniugi, Meg e Petey. Ma alla pensione arriveranno due nuovi ospiti a turbare i precari equilibri. La locanda è frequentata anche da un altro personaggio, Lulu, amica della proprietaria. In serata tutti insieme, tra un brindisi ed una risata, festeggeranno il compleanno di Stanley. Ma lentamente, gradualmente, si dipanerà un crescendo di livelli emotivi, di stati ansiosi che faranno presagire realtà assurde. I personaggi ed il pubblico si troveranno catapultati in una atmosfera enigmatica ricca di sottintesi non rivelati, pervasa da inquietudine e ambiguità, ma anche da comicità. Spettacolo prodotto da TieffeTeatro Milano/TSV-Teatro Nazionale/Viola Produzioni srl. “Peter Stein è uno dei più importanti protagonisti del teatro tedesco ed europeo del Novecento – commenta il sovrintendente Tonino Cannata –, insignito di numerosi riconoscimenti. È un personaggio eccezionale che firma regia italiana e internazionale de “Il compleanno” di Pinter e siamo onorati di averlo ospite, insieme ai bravissimi attori di questo spettacolo, qui al Teatro Garibaldi di Modica”.

