Rilancio turistico del porto di Pozzallo: arrivano tour operator

Al via il rilancio turistico del porto di Pozzallo: Cava Paradiso a Rosolini, tour del cioccolato di Modica, la Cava d’Ispica, il Castello di Donnafugata, gli agriturismi nella zona di Scicli e visita della cittadina pozzallese. Una duegiorni all’insegna del barocco, dell’archeologia, della degustazioni di vini e prodotti tipici con il coinvolgimento di aziende locali e pasticcerie, ma anche trekking e natura: l’iniziativa “Fam Trip” (gita di familiarization), promossa nei giorni scorsi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP) presieduta da Francesco Di Sarcina, ha fatto conoscere e apprezzare le più importanti location e attrazioni turistiche dell’area ai tour operator crocieristici, che andranno poi a proporre alle Cruise Line escursioni e tour da organizzare durante le crociere. “Una tappa importante nel percorso di valorizzazione dello scalo di Pozzallo – ha evidenziato il presidente Di Sarcina – cui teniamo molto e sul quale stiamo investendo importanti risorse, a cominciare da quelle che consentiranno di completare una delle opere più significative e attese da tempo, cioè il molo di sottoflutto. Nel frattempo i nostri uffici stanno svolgendo un prezioso lavoro di promozione turistica al fine di intensificare le attività crocieristiche, quindi aumentare turismo nel Ragusano con ricadute immediate a favore dell’economia locale”.

Ad accompagnare i rappresentanti delle compagnie di navigazione i referenti dell’Authority Ilaria Tomasi e Massimo Scatà, che hanno illustrato le potenzialità del territorio e reso affascinante il tour ibleo, facendo “vivere” agli ospiti i diversi e possibili itinerari da proporre ai turisti, come il “Ciocco Barocco e Bacco” che prevede una tappa a Rosolini con l’escursione guidata alla Cava Paradiso, degustazione di vini e prodotti tipici nella Cantina Giasira; la visita della cittadina di Modica e del laboratorio della Pasticceria Bonaiuto, massima espressione storica della lavorazione del cioccolato con degustazione di cioccolato, vini e liquori locali e dimostrazione della lavorazione del cioccolato “from bean to bar” e il giro di Pozzallo. Un secondo tragitto, denominato “Percorsi e Sorsi”, include invece la visita di Ragusa e il Castello di Donnafugata, poi Ispica con la zona archeologica di Cava d’Ispica e infine Scicli; e altri ancora saranno sottoposti all’attenzione dei tour operator. “Sono sicuro che nei prossimi anni il lavoro avviato nei mesi scorsi darà i suoi frutti – ha concluso Di Sarcina – in termini di numero aumenteranno le navi da crociera a Pozzallo grazie anche al nuovo molo di sottoflutto che consentirà a quelle più grandi di poter accedere al porto”.

