Lulya e il Modica Gospel Choir cantano “Born on Christmas day”

Il regalo di Natale del Modica Gospel Choir è appena arrivato. Domenica scorsa, alle 14, infatti, è stato pubblicato su YouTube e sulle varie piattaforme il brano “Born on Christmas day”, composto e registrato circa otto anni fa dall’attrice e cantante americana Kristin Chenoweth. Poco tempo dopo, sempre negli States, lo stesso brano veniva arrangiato ed inciso in una splendida versione corale; un anno fa, ancora una nuova versione, in Australia.

Il Modica Gospel Choir è stato coinvolto attraverso Lulya Rizza, figlia del direttore dell’ensemble modicana, Giorgio Rizza. “E’ stata proprio mia figlia – rileva il maestro – a farmene scoprire la bellezza e a rendermene partecipe. Da qui l’immediato coinvolgimento emotivo che mi ha spinto a lavorare su un mio arrangiamento per voce solista e per il Modica Gospel Choir”.

Tanto lavoro, passione e impegno da parte di tutti, hanno permesso di realizzare “Born on Christmas Day” in Italia, a Modica. E’ stato registrato e mixato presso “Pausa Studio” (Sound Engineer Salvo Puma), mentre le immagini, registrate presso il Duomo di San Pietro in Modica, sono state curate da Gianluca Tela.

“Un ringraziamento sincero a quanti hanno reso possibile tutto ciò: la piccola Lulya, il Modica Gospel Choir, Enza Bono, Gaetano Parisi, Giusy Marrone e Vincenzo Triolo di Agrigento. I ringraziamenti speciali vanno alla Scuola Paritaria Salesiana “Regina Margherita” di Modica, a Don Peppe Stella, che ha messo a disposizione la stupenda Chiesa di S. Pietro di Modica, e alla “Let’s Sing Gospel Connection” (Direttore Nazionale Aurelio Pitino) – conclude Rizza.

“Born on Christmas day” sarà presentato live, ufficialmente, il prossimo 16 dicembre, alle 19, presso il Duomo di San Pietro a Modica, in occasione del “Concerto della Pace”.

