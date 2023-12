La presenza di Onav a ChocoModica, un grande successo

“Come Onav ci poniamo l’obiettivo di diffondere la cultura dell’assaggio tecnico del vino, formando appassionati e professionisti competenti, promuovendo la cultura del vino e la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo italiano”. E’ quanto afferma il delegato Onav Modica, Giorgio Solarino, soddisfatto per la buona presenza di pubblico alle proprie iniziative in occasione delle giornate di ChocoModica 2023, l’appuntamento più dolce dell’anno che si è concluso proprio ieri con numeri record. I banchi di assaggio e la masterclass proposte da Onav nei locali della Società operaia mutuo soccorso 1881, nel centralissimo corso Umberto, di fronte alla chiesa Madre di San Pietro, hanno suscitato l’interesse e l’attenzione del pubblico che non ha mancato di chiedere chiarimenti sull’attività dell’associazione e che ha partecipato con entusiasmo alle prove tecniche proposte dai delegati presenti. “E’ un modo – aggiunge Solarino – per cercare di ampliare ulteriormente il nostro raggio d’azione. E diciamo che le risposte non sono mancate. Siamo soddisfatti dei risultati registrati in questi quattro giorni in cui la città di Modica, ancora una volta, ha saputo gettare le basi per richiamare visitatori provenienti da ogni dove. Noi abbiamo tentato di fornire un nostro piccolo contributo. Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte alle nostre degustazioni e che, con la loro presenza, hanno reso più importanti questi momenti proposti dall’Onav”. E Solarino aggiunge: “Ricordiamo che entro dicembre è in programma una serata dedicata al pandoro e al panettone con gli abbinamenti più adeguati grazie a vini da dessert e bollicine. Inoltre, entro gennaio daremo inizio al primo corso Onav Modica di primo livello. Consentitemi un ultimo particolare ringraziamento al partner del cioccolato che abbiamo abbinato, vale a dire il cioccolato Nacré, e all’istituto alberghiero Principi Grimaldi di Modica che, con i suoi allievi, ha seguito il servizio del nostro evento”.

Salva