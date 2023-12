Ciclone Athos, Dipasquale (PD): “Risarcimenti come briciole”

“In questi giorni stanno arrivando alle aziende agricole e zootecniche le prime somme risarcitorie per i danni subiti dal ciclone Athos del 2012. Purtroppo si tratta di briciole, risorse irrisorie che offendono la dignità di un settore che viene trattato da elemosinante.

Da diversi anni, ormai, denuncio con insistenza l’atteggiamento del Governo regionale rispetto ai temi dell’agricoltura e in merito alla esiguità di risorse che questo comparto riceve al posto di quanto meriterebbe.

Anche durante l’ultima Commissione Attività produttive, impegnata sulla Finanziaria, ho assistito al voto contrario su miei emendamenti per risarcire i danni causati dal ciclone del febbraio 2023.

I Governi a Roma e a Palermo scelgono sistematicamente di non aiutare gli agricoltori e gli allevatori siciliani, per questo torneremo a dare battaglia in Parlamento, ma non è sufficiente: alla azione politica nelle sedi parlamentari va affiancata la mobilitazione di piazza. L’ho detto tempo fa e lo ribadisco: il settore agricolo e zootecnico siciliano deve scendere in piazza per una grande mobilitazione!”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS.

