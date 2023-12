Giarratana. Simulacro portato a spalle dalle donne

Questa mattina con la processione del simulacro dell’Immacolata Concezione portata come da tradizione a spalla dalle donne giarratanesi si è vissuto un momento importante della festa . Dopo la messa solenne tenutasi in chiesa Madre, le donne giarratanesi si sono fatte carico di portare a spalla la statua dell’Immacolata durante il corteo che ha preso il via poco prima di mezzogiorno e che si è snodato lungo le vie principali del paese. Quindi, la statua dell’Immacolata è stata portata prima all’interno della chiesa di Sant’Antonio abate e poi all’interno della chiesa del patrono San Bartolomeo per un momento di preghiera. La processione, guidata dal parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, è proseguita sino al rientro in chiesa Madre dove è stato cantato il Te deum. Tante le persone che hanno partecipato a questo momento molto particolare e pieno di fede.

Nella foto un momento della processione di questa mattina.

