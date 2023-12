Nevada. Sparatoria nel campus di Las Vegas, causa 3 vittime

Le autorità statunitensi di Las Vegas, hanno confermato che almeno tre persone sono state uccise e una è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta nella contea di Clark, all’interno del campus dell’Università UNLV. In precedenza, lo sceriffo della contea Kevin McMahill aveva confermato che diverse vittime erano state portate negli ospedali vicini e che i motivi dell’aggressore restano sconosciuti. “Non ci sono ulteriori minacce per la comunità del campus. Il sospettato è deceduto. Al momento sappiamo che ci sono tre vittime, ma questo numero potrebbe cambiare. Vi aggiorneremo man mano che ne sapremo di più”, ha detto Kevin McMahill. L’allarme sulla sparatoria in corso è stato dato alle 17:00 (ora locale), quando molti studenti stavano finendo le lezioni. Dopo aver sentito i primi spari è seguito un fuggi fuggi generale, con gli studenti alla ricerca di un riparo. La polizia ha chiesto alle persone di evitare di passare nella zona della sparatoria per motivi di sicurezza. “Per favore continuate ad evitare la zona e prestate attenzione alle segnalazioni impartite delle unità di emergenza”, si legge in una nota.

