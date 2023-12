7 Dicembre 2023. Aperto lo svincolo autostradale di Modica

Era da poco passato mezzogiorno quando il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha tagliato il nastro rosso che ha portato ufficialmente l’autostrada fino allo svincolo di Modica. Facendo diventare il 7 dicembre 2023 una data storica per la Città di Modica e per tutto il comprensorio. Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha tagliato quel nastro rosso che interrompe un’attesa di decenni, promesse e continui rinvii. “La politica del fare di questo Governo – ha commentato l’Onorevole Abbate – ha impresso l’accelerazione decisiva per il completamento del tratto “modicano”. Chiaramente non è un punto di arrivo ma semmai deve rappresentare un buon auspicio per proseguire nei lavori fino al completamento del prossimo lotto. Ci tengo a ringraziare sia il Presidente che l’assessore Aricò e naturalmente tutte le ditte e gli operai che hanno lavorato incessantemente durante gli ultimi, complicati, anni tra pandemia e conflitti bellici che hanno comportato un aumento indiscriminato dei prezzi delle materie prime, rallentando ulteriormente la chiusura dei lavori. L’autostrada insieme al potenziamento dello scalo di Comiso, come dichiarato dal Governatore proprio oggi, costituiscono un volano fondamentale per lo sviluppo di tutto il territorio ibleo che per troppi anni è rimasto isolato dalla mobilità regionale. Ho sempre creduto moltissimo nell’operato di questo Governo ed i fatti me ne stanno dando ragione”.

