Venerdì 8 dicembre sarà inaugurata la mostra di Giovanna Gennaro

Venerdì 8 dicembre p.v. al Bregoli Arte a Modica sarà inaugurata la mostra di Giovanna Gennaro, l’Art de ressentir a cura di Lucia Nifosì.

Giovanni Gennaro cresciuta artisticamente in un contesto vivace che le ha permesso di confrontarsi ed esporre con i maestri del gruppo di Scicli, è riuscita a finire e legare al proprio nome una cifra stilistica originale e coerente. La sua mano è felice e sapiente nel maneggiare i pastelli spaziando tra paesaggi della sua terra e la rilettura di opere di grandi maestri del passato nei quali ritrova scene e soggetti affini al proprio gusto. Nelle sue opere quel silenzio dove l’impercettibile palpito diventa musica, qualcosa in grado di far vibrare le corde dell’anima.

