Fino al 10 dicembre nelle piazze iblee la “Stella di Natale AIL”

La “Stella di Natale AIL” questo fine settimana colorerà di rosso e di speranza le piazze ragusane. Come da tradizione, in occasione dell’avvio delle festività natalizie, l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma promuove l’iniziativa per supportare i pazienti ematologici, la ricerca, i reparti ospedalieri.

Dopo l’anteprima dello scorso fine settimana a Modica, i volontari di AIL Ragusa saranno presenti da oggi pomeriggio, fino al 10 dicembre a Ragusa, in piazza Libertà, e a Vittoria, in piazza del Popolo. Sempre a Ragusa, le Stelle di Natale Ail si troveranno l’8, il 9 e il 10 presso Scale del Gusto a Largo Santa Maria.

I volontari Ail si troveranno a Punta Secca, davanti alla Casa di Montalbano, l’8, il 9 e il 10 dicembre mentre a Santa Croce Camerina, il 10 dicembre in piazza Vittorio Emanuele.

L’8 e il 10 dicembre a Scicli, in piazza Busacca e, negli stessi giorni, a Ispica in piazza Unità d’Italia. Ed ancora, a Ragusa l’8 dicembre alla parrocchia Preziosissimo Sangue ed il 10 dicembre alla parrocchia San Pio X mentre il 9 dicembre all’interno del mercatino degli agricoltori.

I volontari si troveranno inoltre a Marina di Ragusa, il 10 dicembre in piazza Duca degli Abruzzi. Infine, i banchetti dell’Ail saranno presenti l’8 dicembre a Comiso, in piazza Fonte Diana; il 9 dicembre a Giarratana in via XX settembre ed il 10 dicembre ad Acate, in piazza Matteotti.

Nei gazebo Ail di Ragusa e Vittoria si potrà inoltre contribuire alla raccolta fondi optando anche per i “Sogni di cioccolato”.

