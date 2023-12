Ispica. Sopralluogo tecnici Autorità di Bacino e Genio Civile

Così come preannunciato, si è svolto nel territorio comunale di Ispica un sopralluogo dei tecnici dell’Autorità di Bacino della Regione Sicilia e del Genio Civile di Ragusa, guidati dagli amministratori del Comune di Ispica, con in testa il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto, accompagnati dall’Assessore Tonino Cafisi, dai consiglieri Angelo Galifi e Salvatore Milana e dal tecnico comunale Giuseppe Caschetto.

Prima zona oggetto di sopralluogo è stata l’ex SP86 nel punto in cui attraversa il Torrente Salvia: è stata ribadita la necessità di intervenire per eliminare o ridurre al minimo le criticità riscontrate dal punto di vista idraulico e viario.

“Nei prossimi giorni – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – saranno formalizzate delle proposte progettuali”.

Interventi per il quale l’Amministrazione ha già ricevuto una promessa di certo finanziamento da parte dell’Ing. Leonardo Santoro dirigente dell’autorità di bacino della Regione Sicilia.

Successivamente la delegazione si è recata presso la foce del Canale Circondariale e del Torrente Santa Maria. Anche in questo caso è stata ribadita la necessità di uno studio idraulico per limitare il presentarsi di criticità durante le alluvioni, il cosiddetto effetto di rigurgito.

L’impegno dell’amministrazione è costante e continuo, volto a stimolare tutti i soggetti ed enti che, per il loro ruolo e compito, possono dare un aiuto a risolvere annosi problemi strutturali.

