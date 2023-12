A Modica la prima agenzia a supporto delle imprese

E’ stata inaugurata Domenica 4 Dicembre la “Pettinato Consulting” con sede a Modica in via Sacro Cuore, 8, con la presenza di Padre Giuseppe Di Stefano del sindaco, oltre a un centinaio di sostenitori. Apprezzamento da parte di tutti i presenti per il dott. Francesco Pettinato, per essersi intestato questo nobile progetto di aiutare le piccole e medie imprese nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, fornendo alcuni servizi di notevole importanza, con l’augurio di poter coinvolgere quante più Aziende possibili. La Pettinato Consulting ha così ufficializzato una professione esercitata, comprovata da un’esperienza pluriennale, aperta al pubblico nella nuova sede dal 4/12/2023.

Tanti sono i servizi che sono proposti:

– Rilascio attestati Haccp, Sicurezza sul Lavoro, Sab.

– Servizi Finanziari & Finanza Agevolata.

– Gestione Risorse Umane & Team Aziendale.

– Marketing & Consulenza Aziendale PMI.

– Accademia Imprenditoriale.

– Formazione per Crescita Personale e Coaching.

Gli uffici della Pettinato Consulting sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì su appuntamento, info 0932.1576027, chiama per una consulenza gratuita e senza impegno.

