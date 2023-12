Santa Croce. Bilancio partecipato, finanziati tre progetti

Si dà piena attuazione al Bilancio Partecipato 2024, attraverso il finanziamento di altri tre progetti, proposti da cittadini e associazioni, che sono stati vagliati e approvati dall’Amministrazione comunale. Dopo i progetti realizzati con i fondi del Bilancio Partecipato 2022 e 2023, che hanno riguardato la fermata dell’autobus a Punta Secca, la riqualificazione della piazzetta di via Gran Sasso a Casuzze e il progetto “Passamano fiorito” che verrà inaugurato domenica prossima, per il 2024 sono stati destinati ulteriori 13mila euro, derivanti dal 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente. Finanziate, in particolare, la proposta della Società Santacrocese di Storia Patria riguardante un progetto di ricerca mediante georadar nell’area di contrada Castello Vecchio e nel sottosuolo della Chiesa Madre; della Consulta giovanile per incentivi e borse di studio a favore degli studenti meritevoli e del gruppo Scout Agesci per la riqualificazione della bambinopoli Sud di via XXIV Maggio. “Siamo davvero molto soddisfatti della risposta dei cittadini e delle associazioni, che hanno capito l’importanza del Bilancio Partecipato come strumento di partecipazione attiva alla vita politica della nostra città – dice il sindaco Peppe Dimartino – Il Bilancio Partecipato rappresenta uno strumento democratico con il quale i cittadini hanno la possibilità di influire direttamente nelle aree di intervento. Non possiamo non rilevare come, finalmente, questo strumento che favorisce la costruzione di una città più inclusiva e rispondente alle reali esigenze della popolazione, sia pienamente rappresentato”.

