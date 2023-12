Spacciava droga. Ragusa, arrestato 22enne

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle piazze di spaccio nel territorio ibleo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto uno straniero di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per arginare il fenomeno il Questore, Vincenzo Trombadore, con apposite disposizioni ha implementato su tutto il territorio l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti,attuata con pattuglie aggiuntive a quelle che ordinariamente operano h24 sul territorio ibleo richiedendo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, per un’attività più incisiva svoltacongiuntamente alle Volanti della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza.

Nel contesto di tali controlli a Ragusa, personale della Squadra Mobile, unitamente a quello delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, ha arrestato il giovane, con precedenti di polizia per reati contro la persona, trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Nello specifico, durante un posto di controllo dinamico in una via limitrofa a Viale delle Americhe, gli equipaggi fermavanoun’autovettura sottoponendo al controllo i relativi occupanti.

Durante tali operazioni, nel momento in cui uno degli occupanti scendeva dall’autovettura lasciava cadere all’interno dell’abitacolo un involucro pensando di disfarsene senza farsi notare dai poliziotti. Non riusciva nell’intento poiché gli agenti lo recuperavano immediatamente procedendo ad immediata perquisizione sul veicolo e personale, rinvenendo 17 palline confezionate in plastica termosaldata, contenenti cocaina, una sfera priva di incarto di colore scuro, risultata essere droga di tipo hashish, oltre a denaro contante per la complessiva somma di euro 310.00, in banconote di diverso taglio, che venivano sottoposti a sequestro.

Sulla base di quanto accertato il giovane è stato tratto in arresto e su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica, al termine degli adempimenti di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dello straniero è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

