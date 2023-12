Nomine di prestigio per i vertici di Italia Viva Ragusa

Salvo Liuzzo e Marianna Buscema saranno componenti dell’assemblea nazionale di Italia Viva. Si tratta dell’organo che vota gli atti più importanti del partito renziano. Inoltre, lo stesso Salvo Liuzzo assieme, in questo caso, a Sara Siggia sono stati scelti per fare parte della segreteria regionale del partito. “Sono riconoscimenti che oltre a farci piacere – evidenziano Buscema, Liuzzo e Siggia – mettono in evidenza la qualità politica del lavoro che abbiamo cercato di svolgere sempre per venire incontro alle esigenze dei cittadini che, come tutti ormai sanno, sono il nostro “core business” rispetto alle azioni che periodicamente cerchiamo di portare avanti. Avere l’opportunità di puntare sulle rappresentanze iblee in due importanti organismi del partito di Italia Viva ha un significato recondito che ci permetterà, tra l’altro, di fare sentire sempre più la voce della nostra collettività negli ambiti che contano. Attendiamo, poi, in ordine alle istanze che di volta in volta abbiamo avanzato o avanzeremo, le risposte da parte dei Governi centrale e regionale. Noi, come sempre, stiamo cercando di svolgere sino in fondo il nostro dovere a tutela delle esigenze della nostra collettività”.

Salva