Ragusa. “Christmas Toy Ride”, giocattolo per i meno fortunati

L’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa “Christmas Toy Ride – Metti in moto la solidarietà”, promossa dall’associazione Motocult di Comiso.

L’iniziativa è mirata alla raccolta benefica di giocattoli che saranno donati ai bambini meno fortunati dei Comuni che aderiscono all’iniziativa.

A Ragusa i doni saranno raccolti grazie ai volontari e alle volontarie della Protezione Civile. Chiunque volesse contribuire con un gesto di solidarietà donando giocattoli nuovi o usati (in questo caso funzionanti e in buone condizioni), potranno consegnarli presso la Sede della Protezione Civile in Via N. Colajanni 69 A/B nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì dalle 16.30 alle 18.30 fino al 13 dicembre 2023.

I regali raccolti saranno consegnati ad associazioni e organizzazioni impegnate sul territorio per la tutela e il sostegno di bambine e bambine, il prossimo 17 dicembre da una delegazione in moto che farà tappa in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.alba.li/natale

