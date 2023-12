Sportello Antiviolenza Fuori Dall’Ombra contro la violenza sulle donne. Chiuse iniziative a Modica

Si sono concluse le iniziative di novembre che hanno vista protagonista l’Associazione Ipso Facto e il suo Sportello Antiviolenza Fuori Dall’Ombra contro la violenza sulle donne.

Iniziative che non si sarebbero potute realizzare senza il sostegno di una rete di associazioni del territorio modicano e ragusano: Movimento Difesa del Cittadino Avis Modica Lions Club Modica – 108YB L’Arca Modica PROGETTO ZERO MOLESTIE SINALP Reama – Rete per l’Empowerment e l’Auto Mutuo Aiuto Artisti Associati MATT’Officina Immagina Inner Wheel Club Ragusa Contea di Modica Associazione Grazia Minicuccio – Onlus, ArciGay Ragusa, Ente Liceo Convitto.

Le operatrici dello Sportello Antiviolenza Fuori dall’Ombra sono state presso gli istituti scolastici Santa Marta-Ciaceri, Verga, Campailla, Principi Grimaldi di Modica e al Besta di Ragusa per sensibilizzare gli alunni alla tematica della violenza sulle donne e dare le indicazioni su come poterla gestire. Inoltre, dal 21 al 28 novembre le operatrici hanno svolto attività informativa sui servizi di contrasto alla violenza di genere presso i punti vendita Coop Supermercati Gruppo Radenza.

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata dedicata alle manifestazioni con Ti Rissi No a Ragusa, dove parole, musica, danza e testimonianze hanno dato voce a quelle donne che non ce l’hanno più e ribadito l’urgenza che lo Stato adotti misure adeguate al contrasto alla violenza, e il il FLASH MOB “L8 NON SOLO A MARZO” a Modica.

Due iniziative culturali nelle ultime settimane di novembre: la presentazione di FIMMINE (disamina teatrale dell’essere donna) di Luana Rondinelli con Ente Liceo Convitto e lo SPETTACOLO TEATRALE “TADDRARITE” di Luana Rondinelli con Teresa Floridia, Ornella Fratantonio, Veronica Ruta, regia di Carlo Cartier.

“Sono state giornate intense di lavoro. Abbiamo cercato attraverso le iniziative di sensibilizzazione, informazione, manifestazione e culturali di far conoscere le dinamiche della violenza di genere, gli strumenti di contrasto a disposizione e quanto ancora c’è da fare. La partecipazione rumorosa e numerosa alle iniziative ci dice che siamo sulla strada giusta per eliminare la violenza di genere, partendo dallo scardinamento della cultura patriarcale.” afferma Teresa Floridia presidentessa Ipso Facto.

Ipso Facto continua ad occuparsi di violenza sulle donne quotidianamente con l’attività di accoglienza e ascolto delle donne vittima di violenza allo Sportello Fuori dall’Ombra (telefono 3664537536). Inoltre, l’Associazione ha aperto sui canali social Facebook e Instagram le preiscrizioni per il Corso di Formazione Operatrici Centri Antiviolenza, che partirà a gennaio 2024.

Salva