Aprirà dal 15 dicembre lo sportello del servizio idrico di Iblea Acque Spa, presso il Municipio di Comiso. La società composta dai 12 comuni iblei è a totale partecipazione pubblica. A comunicarlo, l’assessore ai servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza.

“Si tratta di uno sportello decentrato creato di proposito, in accordo con Iblea Acque, per agevolare i contribuenti ed evitare che si rechino presso gli uffici centrali di Ragusa – spiega l’assessore Assenza-. Dal 15 di dicembre, ogni venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00, i cittadini potranno usufruire di questo servizio al quale verranno transitate tutte le funzioni di cui, sino ad oggi, si è occupato l’ufficio idrico comunale. Dalla richiesta di attivazione di una nuova utenza idrica, a quello della disdetta e tutto ciò di cui normalmente si sono occupati i nostri uffici. Tra l’altro – ancora Giovanni Assenza – i dipendenti comunali saranno seguiti in un percorso di formazione, al fine di poter offrire qualunque tipo di informazione utile ai cittadini in modo da arrivare alla data del passaggio completo ad Iblea Acque, agosto 2024, con contezza. Lo sportello è sito al terzo piano del Municipio, ed facilmente raggiungibile con l’ascensore”.

