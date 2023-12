Vittoria. Tentato furto in Istituto Agrario

Incuranti della luce del giorno, stamane, ignoti malintenzionati, si introducevano nell’azienda agraria, sezione distaccata dell’Istituto Agrario Statale “E. Fermi” di Vittoria, struttura temporaneamente non utilizzata.

Le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria, intervenute tempestivamente non trovavano nessuno, ma era evidente un infisso aperto con segni di effrazione.

Informati Dirigente Scolastico e Docente responsabile dell’immobile, che poco dopo arrivava sul posto.

Da un veloce inventario sembrava non sia stato possibile rubare nulla.

