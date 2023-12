Presentato al Caffè Quasimodo il romanzo “Casa Manet” di Liotta

Lo scorso sabato, nel suo V° appuntamento il Caffè Quasimodo di Modica, svoltosi in collaborazione con la locale sezione della Fidapa guidata da Irene Raudino, ha ospitato la scrittrice di Avola Paola Maria Liotta per presentare il suo romanzo storico “Casa Manet. Sonata per Suzanne”. Il pubblico intervenuto è stato coinvolto dalla puntuale analisi di Giuseppe Macauda, che ha condotto i presenti dentro “Casa Manet” con un’accurata ricostruzione dell’epoca parigina attraverso atmosfere, costumi, usanze, condizioni sociali e particolarmente attraverso la protagonista Suzanne, alternando il suo discorso critico con letture del romanzo interpretate brillantemente da Miriam Pisana, modicana formatasi presso la prestigiosa Accademia di musical The Bernstein School Of Musical Theatre di Bologna. Molto apprezzati dai partecipanti sono stati anche gli intermezzi musicali a cura del “Duo Eligius”, composto dal M° Lino Gatto alla chitarra e dal M° Giuseppe Zisa al sassofono.

Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, si è intrattenuto in una conversazione con l’autrice, una donna di ampia cultura , appassionata di poesia, di letteratura italiana e straniera, dei classici, di saggistica, di ricerca nell’ambito storico-archeologico e letterario, dell’arte, la musica, la natura e la sua difesa. Queste passioni, come lei stessa ha fatto notare nel suo intervento, cerca di trasmettere a studentesse e studenti nella consapevolezza del grande dono della vita.

Foto Antonino Giurdanella

