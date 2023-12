Grandi Navi Veloci seleziona personale a Pozzallo

Vuoi lavorare sulle navi da crociera? Gnv (Grandi Navi Veloci) organizzerà una giornata specifica a Pozzallo per il reclutamento del personale. Nello specifico, Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi ma anche personale di gestione dell’hotel, come manager alberghieri e cuochi, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, francese e spagnola, per impieghi presso gli uffici informazioni.

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati anche economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a: crew@gnv.it.

La campagna di reclutamento vedrà protagoniste anche altre città italiane: Palermo, Pizzo Calabro, Molfetta, Bari, Genova, Civitavecchia. Non è stato, ad oggi, comunicato il giorno dell’open day a Pozzallo ma, con molta probabilità, sarà tutto rinviato al 2024.

Salva