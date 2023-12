Giornata internazionale sulla disabilità. Modica, convocata seduta del Consiglio Comunale

Le persone con disabilità sono persone speciali e meritano tutta la nostra attenzione non con parole, ma con i fatti. La recente giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, che è stata celebrata lo scorso 3 dicembre, ha portato all’attenzione, come ogni anno, la necessità di pensare alle nostre città, alle possibilità di accesso al lavoro, all’informazione, alle opportunità di lavoro e svago, di abbattere discriminazioni e barriere e garantire parità di accesso.

Per questi motivi, Mariacristina Minardo, Presidente del Consiglio Comunale di Modica ha accolto la richiesta avanzata dal Presidente dell’Anfass di Modica, Giovanni Provvidenza, di dedicare all’organizzazione e alla persone con disabilità, un consiglio comunale aperto in grado di entrare nello specifico affrontando la complessità degli argomenti, confrontandoci per dibattere attorno ad un tema proposto da Anfass: “Dalla culla alla vita adulta, il Progetto di Vita il faro per ogni persona”.

Mantenere viva l’attenzione verso le persone con disabilità è un impegno di tutti, in una prospettiva sempre più inclusiva, afferma Minardo. Ed ancor prima, promuovere il riconoscimento della dignità di ogni persona è responsabilità di tutti. Il dialogo, l’ascolto ed il confronto possono senz’altro abbattere eventuali barriere limitative della piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità. Tutti i cittadini, gli operatori del settore, le associazioni non profit e quanti portano interessi per i temi della disabilità, sono invitati ad intervenire.

La seduta del consiglio comunale in adunanza pubblica, straordinaria ed aperta è stata già convocata per lunedì 11 dicembre, alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare di

Palazzo San Domenico.

