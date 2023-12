Comiso. Approvato il bilancio previsionale 2023/2025.

“E’ stato approvato a maggioranza compatta il bilancio previsionale del comune di Comiso 23/25 – dichiarano il primo cittadino e l’assessore – che, come ormai accade nella maggior parte dei comuni, è rigido ma garantisce i servizi essenziali alla città. Questo strumento finanziario era già pronto ad aprile di quest’anno ma fu prudenzialmente ritirato a ridosso della tornata elettorale, a seguito di una delibera della Corte dei Conti che dopo avere analizzato i bilanci che andavano dal 2015 al 2019, ha ammonito il comune ad eliminare il canone non ricognitorio, a riscuotere le imposte non versate regolarmente dei cittadini e a ricalibrare la compartecipazione degli utenti nei servizi a domanda. Nel frattempo vi è stato l’insediamento del nuovo collegio dei revisori dei conti che si è insediato ufficialmente il 5 settembre. Il bilancio di previsione ha al suo interno l’esatta rappresentazione dei chiari obiettivi che ci siamo dati in questo triennio: la realizzazione di tutte le opere finanziate da PNNR e l’intercettazione di nuove risorse senza indebitamento sul bilancio, la rimodulazione dei servizi a domanda, i maggiori controlli della polizia locale, l’efficientamento energetico, l’incremento dell’offerta culturale e turistica, il costante monitoraggio delle entrate tributarie e l’aumento orario del personale part-time”.

“Sebbene oggi si lavori su bilanci irrigiditi dai principi contabili sempre più stringenti-conclude la Schembari- mi rassicura riuscire a portare in aula gli strumenti finanziari e garantire la migliore gestione amministrativa che certamente è resa possibile dalla serietà della mia giunta e di tutta la maggioranza che serenamente approva gli atti e garantisce la realizzazione degli obiettivi prefissati”.

