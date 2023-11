Servizi per Modica. Pd: “Il danno e la beffa”

Mentre Modica si prepara per ChocoModica, i dipendenti della Servizi per Modica attendono il pagamento degli stipendi (da oggi inizia il settimo mese di ritardo) e fatti concreti sul loro destino. Purtroppo, i reiterati propositi finalizzati alla salvaguardia dei posti di lavoro sono naufragati; le promesse di pagamento delle mensilità arretrate, invece, rimangono in vita, per quelle che sono: promesse.

“Non ci sono risorse sufficienti, ripete l’assessore al ramo, quindi dovete avere la pazienza di attendere – denuncia il segretario del Pd, Salvatore Poidomani -. Ma l’assessore, contrariamente a quel che pensano i lavoratori, in questi giorni di festa non si è dimenticato di loro, li ha pensati: è giusto che anche i dipendenti partecipino ai festeggiamenti. Quindi li ha convocati: amici, compagni, lavoratori, voi mi conoscete e quindi sapete quanto sia sensibile alle vostre esigenze. Anche voi dovete partecipare alla festa, fino a tardi, fino a notte fonda, con allegria e spensieratezza. Vi accordiamo di fare qualche ora di straordinario nei quattro giorni del cioccolato, che ne pensate”?

Salva