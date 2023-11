Ragusa, ladri rubano nelle auto di genitori che lasciano alunni

Allarme dei genitori che denunciato furti all’interno delle loro autovettura quando accompagnano i figli a scuola. In pochi minuti l’auto viene aperta e i ladri scappano col bottino. Succede davanti alla scuola Palazzello di Ragusa. Sono stati rubati cellulari, borse, sacchetti con la spesa. La serratura viene manomessa con abilità da chi entra in azione: i ladri colpirebbero non appena mamme e papà si allontanano per lasciare i propri figli a scuola, in pieno giorno.

Le auto sarebbero state prese di mira già diverse volte: chi torna alla propria macchina si trova davanti all’amara sorpresa e puntualmente denuncia il furto alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Cinque, dieci minuti al massimo, sarebbero sufficienti per mettere a segno i colpi che avvengono durante l’orario di entrata e di uscita dei bambini, quindi verso le 8 e poi alle 13.

Giusto il tempo di parcheggiare la macchina, fare pochi metri per andare a prendere il figlio e i malviventi entrano in azione. La tecnica sarebbe sempre la stessa: auto scassinata o vetro infranto, con l’auto completamente ripulita.

