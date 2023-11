Monterosso Almo. Celebrazione in onore dell’Immacolata

Anche a Monterosso Almo e a Giarratana hanno preso il via da ieri le celebrazioni in onore della Immacolata Concezione. Celebrazioni che, in entrambi i casi, saranno caratterizzate dal novenario. A Giarratana le celebrazioni si tengono in chiesa Madre. A Monterosso, invece, a fare da cornice alle iniziative in onore della regina e patrona della Sicilia è la chiesa di Sant’Anna. In particolare, sino al 7 dicembre, ogni giorno, alle 18, ci sarà la recita del Rosario e il tradizionale canto dello Stellario mentre alle 18,30 si terrà la santa messa. I momenti clou del 7 e dell’8 dicembre sono già stati comunicati dal rettore, il sacerdote Giuseppe Antoci. Tra l’altro, il 2 dicembre è in programma, alle 19,30, un incontro di preghiera di inizio Avvento. Ieri, invece, a Giarratana il simulacro dell’Immacolata è stato traslato accanto all’altare e subito dopo si è tenuta la santa messa. Il culto nei confronti della Vergine è particolarmente radicato in entrambi i due centri montani.

Salva