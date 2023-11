Manifestazioni per Giornata Internazionale del Volontariato

Il prossimo 5 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, indetta per il 38º anno dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, Il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo chiama a raccolta gli Enti del Terzo Settore e i volontari delle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa in 4 teatri dei capoluoghi per una serata di incontro, musica e teatro per celebrare ruolo, cultura e impegno sociale dei Volontari. Gli enti del Terzo settore saranno ospiti in quattro teatri dei capoluoghi di provincia di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa per riconoscere e onorare l’eccezionale contributo dei volontari e riflettere sull’importanza del volontariato nella costruzione di comunità più resilienti e inclusive. “Se ognuno fa la propria parte” è il titolo che il CSVE ha scelto per questa giornata, parafrasando “If everyone did” scelto quest’anno dall’ONU per evidenziare la potenza delle azioni condivise, che generano infinite possibilità per lo sviluppo di un mondo più sostenibile “ Il nostro è un invito a tutti i cittadini ad offrire un po’ del proprio tempo per gli altri, un’esortazione a mettere in rete le migliori competenze che ognuno di noi possiede per il benessere collettivo – dichiara Salvatore Raffa , presidente del CSVE – Il Volontariato è una fonte di energia pulita e rinnovabile capace di produrre un cambiamento reale a livello sociale, economico e ambientale nelle nostre società. Invitiamo tutti ad avvicinarsi al volontariato e fare la propria parte con semplicità e concretezza”.

La serata sarà aperta dai messaggi del presidente della Regione Siciliana On. Renato Schifani e del presidente dell’ARS Gaetano Galvagno. In collegamento con i 4 teatri per i saluti istituzionali anche il presidente del CSVE Salvatore Raffa e il presidente dell’ANCI Sicilia Paolo Amenta. Le serate nei teatri prevedono uno spettacolo che attraverso brani musicali e pièce teatrali inviteranno alla riflessione, in un mondo che affronta sfide difficili e continue emergenze, e che vede spesso proprio i volontari in prima linea. Con questo spirito si renderà omaggio all’impegno di tutto il movimento con la consegna, nel corso della serata, delle benemerenze agli Enti del Terzo Settore dei territori e ai volontari impegnati nelle attività da parte delle autorità civili presenti. A Catania presenterà la serata – presso il Centro Multiculturale Zō – il volto noto dello spettacolo Salvo La Rosa. Ad affiancarlo l’attore Enrico Guarneri che interpreterà alcuni brani.Il momento musicale della serata sarà curato da alcuni giovani musicisti dell’orchestra “Musicainsieme a Librino”.

A Siracusa, presso il Teatro Massimo comunale di Ortigia, le chiavi della serata saranno in mano dello speaker radiofonico Mimmo Contestabile. Il momento musicale sarà affidato al Soprano Tiziana Ambrogio, al pianista Francesco Drago e alle violiniste Lucia Maria Drago e Silvia Rita Drago.

A recitare sul palco l’attore Francesco Di Lorenzo.

Ad Enna, presso il Teatro Comunale “Garibaldi, presenterà la serata il giornalista Franco Licciardo. Musica a cura dei maestri Samuele Michele Cascino e Vincenzo Indovino. Sul palco anche l’attore di cinema e TV Franz Cantalupo. I

A Ragusa appuntamento al Teatro Donnafugata di Ibla. La serata sarà condotta dalla giornalista Giada Giaquinta, il contributo musicale sarà il offerto dal violinista Daniele Ricca, mentre sul palco reciterà l’attrice Mariuccia Cannata.

