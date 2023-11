Atto intimidatorio contro veterinario dell’Asp Ragusa

Atto intimidatorio subito da un medico veterinario dell’Asp Ragusa. Ignoti malviventi gli hanno tagliato gli pneumatici dell’auto lasciata in sosta nei pressi del mattatoio, dove il veterinario era di servizio. L’Ordine dei veterinari esprime solidarietà al collega, ribadendo l’impegno “a garantire la sicurezza alimentare, il benessere degli animali, la profilassi di malattie infettive, adottando provvedimenti che possono suscitare il “malumore” di qualcuno, che sfocia in atti intimidatori come quello in oggetto”. Le indagini sono condotte dai carabinieri, cui L’uomo ha presentato denuncia contro ignoti.

Salva