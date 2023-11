La vittima stava effettuando, presumibilmente, dei lavori in prossimità del muro all’interno di una proprietà privata. I vigili del fuoco di Ragusa intervenuti sul posto, con l’ausilio di un mezzo meccanico messo a disposizione da privati, hanno provveduto a liberare la persona priva di vita. Il medico legale non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso.