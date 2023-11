La Cisl Fp ha incontrato a Modica personale Asu ibleo

La Cisl Fp Ragusa Siracusa ha incontrato a Modica, a palazzo San Domenico, il personale Asu del territorio di Ragusa. Gremita la sala “Spadaro” nel corso dell’assemblea sindacale dei suddetti lavoratori precari. Il responsabile Asu della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Carmelo Agró, ha illustrato in maniera approfondita, ai numerosi intervenuti, gli aspetti tecnici e normativi della problematica di settore. È stato, poi, il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, a chiarire in modo realistico le prospettive di stabilizzazione legate alla Legge di Bilancio, evidenziando le serrate interlocuzioni con la politica regionale per porre fine a quella che si può definire una vera e propria pagina incresciosa del mondo del lavoro. Stimolante il dibattito con tutti gli intervenuti che ha permesso di chiarire ulteriormente il quadro generale di una questione molto complessa di durata ultraventennale. Evidente l’apprezzamento manifestato dai presenti per l’iniziativa sindacale della Cisl Fp.

