Dilazioni agevolate. La Cna Vittoria chiede chiarimenti

Il concessionario della riscossione del Comune di Vittoria da qualche tempo sta notificando a imprese e cittadini avvisi di accertamento per omesso pagamento e ingiunzioni relativi a tributi comunali che fanno riferimento agli anni 2014, 2015, 2016, 2017. Lo sottolinea la Cna comunale di Vittoria che aggiunge: “Ma questi tributi non fanno forse parte di quelle entrate tributarie che possono essere regolarizzati con la dilazione agevolata approvata dal Consiglio comunale? Se così fosse si sta – involontariamente – creando una certa confusione. Non sarebbe opportuno avviare una verifica? Come Cna chiediamo un confronto con l’Amministrazione comunale per capire cosa sta succedendo ed eventualmente trovare soluzioni che vengano incontro sia alle esigenze delle imprese, dei cittadini e sia a quelle dell’ente. Facciamo notare, inoltre, come molti cittadini abbiano presentato da tempo la domanda, per posta elettronica certificata, per ottenere la situazione debitoria, utile ad avviare la dilazione agevolata, ma ancora non hanno ricevuto la relativa documentazione”.

