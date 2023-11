Monterosso Almo si “gode” la Reliquia di Sant’Antonio di Padova

Da ieri pomeriggio, le reliquie di Sant’Antonio di Padova si trovano nel santuario dell’Addolorata per la venerazione da parte dei fedeli. Oggi, in particolare, alle 10 c’è stata la visita delle reliquie alla casa di riposo mentre, nel pomeriggio, alle 17 ci saranno i Vespri e la processione verso la chiesa di Sant’Anna. Alle 18,30, nella stessa chiesa, ci sarà la santa messa presieduta da padre Giovanni Milani della “pellegrinatio” antoniana. Nel contesto della stessa funzione religiosa ci sarà la benedizione del pane. Domani, giovedì 30 novembre, è previsto alle 10 l’incontro con i ragazzi della scuola media. Alle 11, le reliquie saranno portate dai bambini della scuola elementare. Nel pomeriggio, alle 17, la celebrazione dei Vespri in santuario e partenza delle reliquie per Chiaramonte Gulfi dove la visita proseguirà nell’ambito del vicariato.

Salva